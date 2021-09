Demissionair minister legt wensen Kamercommissie naast zich neer

"De natuur wordt er nooit beter van"

"Gaswinning in Nederland is duurzamer dan gas uit het buitenland importeren", zegt de minister. "Wij moeten natuurlijk doorgaan met de energietransitie, maar voorlopig kunnen we nog lang niet zonder aardgas."

Het argument van de minister dat hij vanwege de mijnbouwwet geen ander besluit kan nemen, overtuigt de Kamercommissie niet. "De minister kijkt zo lang naar wat hij niet kan, dat hij zijn zicht verliest op wat er wel kan", zegt het in Harlingen opgegroeide Kamerlid Lammert van Raan. Hij heeft zijn ervaringen uit Harlingen meegenomen naar het Wad. "Of het nu gaswinning is of zoutwinning. De natuur wordt er nooit beter van en de bewoners trouwens ook niet."