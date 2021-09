Tijdelijke huurders sloophuizen in Lemmer straks op straat

De bewoners weten dat de huizen gesloopt worden en een grote groep heeft wel een andere plek. Maar het lukt niet iedereen van de tijdelijke huurders om voor 29 september wat anders te vinden. Het was al uit nood dat ze hier via beheerder Carex een tijdelijk contract tekenden.

In de stront

"Ik moet naar familie en vrienden en ik sla mijn spullen op", laat een bewoner, die liever anoniem blijft, weten. Hij is bang om op een zwarte lijst te komen. "Ik zit tot aan de nek in de stront, om het zo maar te zeggen. Het levert veel stress op en ik slaap hier 's nachts slecht van. Laat ons hier alsjeblieft wonen totdat we wat anders hebben."

De bewoners krijgen steun van raadslid Rinze Visser van de NCPN. Hij heeft een brandbrief aan het college van B en W gestuurd, want de nood is groot.

"Over twee weken moeten er tientallen mensen hun huis uit. Het grootste deel heeft helemaal geen zicht op vervangende huisvesting. Dus komen ze op straat te staan of ze worden overgeleverd aan huisjesmelkers. Dat wordt een groot probleem."

"Stel de sloop uit"

Het college is gewezen op haar verantwoordelijkheid voor de huisvesting. Als er geen oplossing komt, dan moet de sloop maar uitgesteld worden, vindt Visser.

Een paar jaar geleden is de sloop uitgesteld omdat er vleermuizen waren in de straat. "Ik heb er niks op tegen dat je voor de dieren opkomt", zegt Visser. "Er zijn wetten en zelfs partijen om de dieren te beschermen. Maar wie kiest er nu partij voor deze mensen?" Zo vraagt hij in de brandbrief.

Wethouder Jos Boerland van de Fryske Marren geeft aan in gesprek te zijn met woningcorporatie Dynhus. Hij wil nog niet zeggen of de sloop van de huizen aan de Suderseestrjitte uitgesteld gaat worden.