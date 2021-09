Identiteit van in Leeuwarden overleden Oekraïense na ruim 75 jaar vastgesteld

Na de Duitse inval in de de Sovjet-Unie werd Jekaterina door de Duitsers meegenomen als Ostarbeiter, dwangarbeider in de Duitse industrie. Ze moest onder erbarmelijke omstandigheden zwaar werk doen in de Krupp fabriek in Rheinhausen, bij Duisburg.

In de chaos aan het einde van de Tweede Wereldoorlog belandde ze in Nederland en uiteindelijk in Leeuwarden. Daar maakte Jekaterina de bevrijding mee, maar de blijdschap duurde niet lang voor haar. Door de slechte situatie in de Duitse fabriek had ze de ongeneselijke ziekte longtuberculose opgelopen. Op 23 september 1945 stierf ze in het Sint Bonifatius Hospitaal in Leeuwarden. Ze werd 21 jaar.

Begraven in Huizum

Eerst werd Jekaterina begraven in Huizum, maar op 14 mei 1948 kreeg ze onder de naam Katharina Zokolowa een laatste rustplaats op het Sovjet Ereveld. Deze week konden vrijwilligers van Stichting Sovjet Ereveld past vaststellen dat het om Jekaterina Karpovna Tsokalo uit Doebrovka, vlakbij Kiev, ging.

Remco Reiding van het Sovjet Ereveld is blij dat het eindelijk gelukt is. "Dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben er zelf al meer dan twintig jaar naar op zoek. Het is natuurlijk al meer dan 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog en nu pas hebben we kunnen vaststellen wie dat meisje, dat hier zolang al ligt onder grafsteen 815, is. En we hebben zelfs haar familie kunnen opsporen in Oekraïne, om te vertellen dat ze niet langer vermist is."