Eerste dagen voor Kerstin Casparij bij Nederlands elftal: "Heel bijzonder en leuk"

Het zijn drukke weken voor Casparij. Afgelopen week speelde ze nog met haar club FC Twente tegen Benfica in Lissabon in de voorronde van de Champions League. Daar nog maar net van bekomen staat de volgende uitdaging voor de deur: voor het eerst meetrainen bij Oranje.

Ze stond op de stand-by-list van de KNVB en kreeg opeens een seintje dat ze zich moest melden. "Ik had het niet verwacht, omdat het ook op het laatste moment was. Het was wel een verrassing, maar wel een hele leuke verrassing moet ik zeggen", vertelt Casparij na haar eerste trainingen op de KNVB Campus in Zeist.