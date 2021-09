Workumer toren heeft na eeuwen een derde klok: "Lang gewacht, maar toch gekomen"

Ze zijn in Workum erg blij met de komst van Geartrui, zoals de derde klok heet. "Hoe vaak maak je nou mee dat er een nieuwe klok in de toren wordt gebracht? En ook nog een klok waar je 400 jaar op hebt gewacht. Het is heel speciaal", zegt Harm Haitsma van de monumentenstichting in de gemeente Súdwest-Fryslân. "Lang gewacht, maar toch gekomen", zegt Hans Boekhoven van dezelfde stichting.

Volgens Haitsma was het vroeger duur om een klok te maken en hadden ze er destijds waarschijnlijk niet genoeg geld voor. In de loop van de tijd bleef de derde klok erbij, tot Workumer Henk de Haas in actie kwam.