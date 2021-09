Windmolens Nij Hiddum-Houw te koop: Wetterskip en Súdwest-Fryslân zien kansen

Voor de gemeente en het waterschap zou dat kansen bieden om een groot deel van hun energieverbruik duurzaam op te wekken. Ook kan dan de opbrengst in de regio blijven en zouden inwoners kunnen mee profiteren.

Ze willen in gesprek met omwonenden van het windpark, om de lusten en lasten van een eventuele aankoop van windmolens in kaart te brengen. Het windpark in aanbouw bestaat uit negen windturbines van 188 meter hoog, bij Wons, Zurich en Cornwerd.

Energieneutraal is het doel

"Alleen al met twee van deze molens kunnen wij de stap naar 100% eigen productie maken. Die mogelijkheid willen we graag onderzoeken", zegt dagelijks bestuurder Annet van der Hoek van Wetterskip Fryslân.

Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn. Momenteel wekt het waterschap 30 procent zijn energieverbruik duurzaam op met zonnepanelen. Ook produceert het biogas bij enkele rioolwaterzuiveringen.

Met 27 rioolwaterzuiveringen en bijna 1.000 gemalen verbruikt Wetterskip Fryslân relatief veel stroom. Daarom wil het kijken naar het besparen van energie en het duurzamer opwekken ervan.