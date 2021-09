'De nije Bildtse Post' verschijnt voor het eerst: maandelijks, maar wel gratis

Maandelijks en gratis

Uitgever Heidstra legt uit wat de grootste verschillen zijn met de eerdere Bildtse Post: "De mensen zijn gewend om de krant iedere week te krijgen, maar dat wordt nu eenmaal per maand. De krant is wel gratis, eerder was het alleen voor abonnees. Ook het uiterlijk is anders: het wordt op een andere papierkwaliteit gedrukt, we hebben wat meer aandacht voor fotografie en een deel van de verhalen komt in de Bildtse taal."

Iedere week een krant was niet haalbaar. "Dat heeft te maken met financiën en met tijd. Als je een krant wilt maken, dan moet je er ook werk van maken. Als je het iedere week wilt doen, dan wordt het 'hap-snapwerk' met veel ingestuurde stukken. Dat zie je veel bij de huis-aan-huisbladen, maar daar pas ik voor."

Adverteerders

Heidstra is blij dat hij ook veel adverteerders kon aantrekken. "Je bestaat met een gratis krant bij de gratie van de ondernemers. Ondanks dat ik een 'Wâldpyk' ben, vinden ze mij toch wel een sympathieke kerel. De advertentie-opgave was boven verwachting."