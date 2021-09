Gemeente Harlingen brengt oude steegnamen terug in de stad

Sinds vorige week heeft de Bedelaarssteeg van Harlingen weer een straatnaambordje. Het is daarmee de meest recente steeg die weer een naam heeft gekregen in de Harlinger binnenstad. Het oorspronkelijke bordje is decennia geleden verdwenen, maar mede op verzoek van de huidige omwonenden is er weer een naambordje geplaatst.

Op deze manier hebben intussen 23 stegen in Harlingen weer een naam gekregen. Het initiatief voor dit project komt bij een samenwerking tussen de gemeente en vereniging Oud Harlingen vandaan. In 2017 kreeg de eerste steeg een bordje.

Cultuurwethouder Erik de Groot mocht het bordje aan de Bedelaarssteeg onthullen. "De werkgroep Oud Harlingen is er wel een aantal jaren mee bezig geweest. Archiefonderzoek kost veel tijd." Hij vindt niet alleen de namen mooi, maar vooral ook de verhalen achter de stegen. "Je gaat terug in de tijd." De reacties op de bordjes zijn positief. "Harlingers zijn trots op hun stad."

Archiefonderzoek

Geschiedenisliefhebbers van de vereniging hadden de wens om de naamloze stegen weer van een naam te voorzien. Daarvoor hebben ze al veel onderzoek verricht. Een speciale werkgroep heeft hiervoor bijvoorbeeld oude proclamatieboeken doorgespit. Zo doken er talloze steegnamen op. Soms stelde het hen voor een raadsel, want lang niet altijd was meteen duidelijk waar de betreffende steeg ooit lag.

Verhalen met QR-code

De stegen die zijn teruggevonden, kregen een groen bordje waarop oo keen QR-code staat. Daarmee kunnen mensen het verhaal van de steeg of andere achtergrondinformatie terugvinden. Zo is er niet alleen vanuit cultuurhistorisch, maar ook vanuit toeristisch oogpunt aandacht voor de stegen. Mensen kunnen er een mooie route mee wandelen. De stegen zijn terug te vinden op Discover Harlingen.

Nog steeds zijn er namen die nog niet een locatie hebben gekregen. Zo is er in 1769 een huis aan de Borstelmakerssteeg verkocht, maar waar deze steeg precies lag is nog onbekend.