Binnenvaart wil spoorbrug bij Leeuwarden snel laten vervangen door aquaduct

In de toekomst is een aquaduct essentieel, vindt Kattouw. "Omdat er ook steeds meer treinen komen, dus het wordt alleen maar drukker. Op een gegeven moment zijn er zoveel treinen, dat er nauwelijks tijd is om de brug nog te openen voor scheepverkeer."

Kans op aquaduct is klein

Kattouw is ook realistisch: de kans dat Den Haag nu instemt met een aquaduct is klein. "We hebben natuurlijk een demissionair kabinet, het is nu niet de goede tijd. Dus het zal wel doorgeschoven worden."

Toch betekent het niet dat het er later ook niet van komt. "De brug moet binnen afzienbare tijd toch vervangen worden. En als-ie dan toch vervangen wordt, maak er dan direct een aquaduct van."