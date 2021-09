Hantumers vinden ring van dorpsgenoot na 42 jaar terug door Simmer yn Fryslân

Voor Hantumer Willem Tilma begon het met één van de foto's uit het blog van Simmer yn Fryslân. Twee van zijn dorpsgenoten, Wietse Niek Meijer en Reinder van der Woude, lieten onder andere een oude ring zien die ze met de metaaldetector hadden gevonden. En deze ring kwam Tilma wel heel bekend voor.

In 1979 verloren

"Dat kon mijn ring wel eens zijn!" had Willem Tilma direct tegen zijn vrouw gezegd nadat hij de foto had gezien. Tijdens één van de korfbaltrainingen in het dorp was hij deze oude zegelring destijds verloren. Dat moet in 1979 zijn geweest.

"Het was een zegelring, die we kregen van onze ouders wanneer we 18 werden. Ik heb de ring 8,9 jaar gedragen, daarna was hij weg", zegt Tilma. "Dan kun je hem wel gaan zoeken op zo'n veld, maar je vindt hem natuurlijk ook niet zo snel meer."