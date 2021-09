Buma maakt zich geen illusies over handhaving op coronapas

Met de nieuwe regels mogen discotheken de deuren vanaf 25 september weer openen, maar dan wel tot middernacht. En indoor evenementen zonder vaste zitplaatsen zijn ook weer toegestaan, maar de capaciteit mag dan wel voor hooguit 75 procent worden gebruikt.

Sommige burgemeesters willen dus dat die beperkingen van tafel gaan. "Maar het belangrijkste is dat de anderhalve meter eraf gaat", zegt burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. "Er gaat heel veel beter worden."

Wat de burgemeesters betreft mag de nachthoreca ook na middernacht open blijven. "Maar het kabinet zegt dat dat een risico is", vertelt Buma.

Vaccineren is de eenvoudigste oplossing

De burgemeester richt zich daarom ook niet tot het kabinet, maar tot de Friezen. "Het is heel simpel, als we ervan af willen: laat je vaccineren. Dan zijn we zo snel mogelijk van al die maatregelen af."

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's hebben het gebruik van de coronapas ook besproken. Terrasbezoekers moeten binnenkort ook aan kunnen tonen dat ze gevaccineerd, getest of hersteld zijn, terwijl de terrassen in het algemeen toch in de open lucht zijn. "Dat heb ik ook aan de minister gevraagd", zegt Buma. "Maar het punt is: je hebt allerlei verschillende terrassen. Wanneer is een terras buiten, en wanneer binnen?" Het is soms lastig omdat onderscheid te maken, volgens Buma.

"Sommige terrassen zijn bijna helemaal dicht, hebben één ingang, maar heten 'terras'. Daar is het risico eigenlijk net zo groot als binnen. Daarom zegt het kabinet: we maken geen verschil. Terras of binnen, overal geldt zo'n toegangsbewijs."

Geld voor handhaving coronapas

De invoering van zo'n coronapas betekent ook dat erop moet worden gehandhaafd. Demissionair premier Rutte wil daarom ook extra geld beschikbaar stellen voor de gemeentes, zodat die toezichthouders in kunnen zetten.

Buma weet nog niet of dat gaat helpen. "Op dit moment hebben we een arbeidsmarkt waar heel weinig mensen beschikbaar zijn. Dus ik maak me niet zoveel illusies over de extra mensen die we binnen een week op straat hebben om te handhaven. Ik ga ervan uit dat we in grote lijnen met de huidige mensen moeten doen."