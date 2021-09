Anderhalvemeterregel vervalt, toegangsbewijs verplicht in 'risicovolle situaties'

De anderhalve meter blijft wel een veilige afstand, zegt demissionair premier Mark Rutte. "Geef elkaar de ruimte", zegt hij.

Er komen ook versoepelingen op scholen. Die hoeven straks niet meer hele klassen naar huis te sturen als er één leerling is besmet. In scholen hoeft men ook geen mondkapjes meer te dragen. In het hoger onderwijs mogen de groepen bij colleges bovendien weer groter zijn dan 75 mensen.

Een andere versoepeling is dat discotheken en nachtclubs weer beperkt open mogen gaan. Evenementen zonder vaste zitplaatsen zijn straks ook weer toegestaan.

Toegangsbewijs verplicht in 'risicovolle situaties'

In zogeheten 'risicovolle situaties' is een coronatoegangsbewijs verplicht. Het gaat bijvoorbeeld om horeca, theaters, festivals en professionele sportwedstrijden.

In veel buurlanden is zoiets al gebruikelijk, zegt demissionair premier Rutte. "Met zo'n bewijs laat je zien dat je volledig gevaccineerd bent, immuun bent of recent getest bent."

Het kabinet maakt geld vrij voor gemeenten zodat die toezichthouders kunnen aannemen voor de handhaving van deze toegangsbewijzen.

Coronatest blijft gratis

Wie niet is gevaccineerd of geen herstelbewijs heeft, kan zich nog altijd gratis laten testen op het coronavirus, heeft Rutte toegezegd. Eerder wilde het demissionaire kabinet nog dat mensen moesten betalen voor coronatests zodra iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren.

Mondkapjes blijven verplicht in het openbaar vervoer. Daar geldt zo'n toegangsbewijs niet. Op de stations en perrons vervalt de mondkapjesplicht.