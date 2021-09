'Vergunning aan NAM kan worden geweigerd, maar tegen een prijs'

In principe kan demissionair minister Stef Blok de vergunning aan de NAM om gas te winnen in de Waddenzee niet weigeren, zegt Haan. "Je wilt een betrouwbare overheid zijn. Er is een afweging gemaakt en als die afweging ertoe heeft geleid dat je een vergunning toekent, dan kun je daarna moeilijk zeggen dat je er anders over denkt."

Het is dus erg moeilijk om een vergunning in te trekken als die eenmaal is verleend. "Het kan wel, maar er zijn wel regels voor", zegt Haan. "Er moet iets gewijzigd zijn in de techniek bijvoorbeeld. Het kan ook zo zijn dat je destijds verkeerde informatie had en dus niet een goede afweging kon maken."

NAM kan geld eisen

En als je wel een vergunning intrekt, heeft dat ook gevolgen. "Je voorkomt dan dat een marktpartij inkomen krijgt en winst kan maken. Dat bedrijf heeft soms al wel investeringen gedaan, je hebt dus schade veroorzaakt bij die partij. Dat moet je ook meenemen in je besluit."