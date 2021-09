Zorgen over voortbestaan maatschappelijke organisaties na stopzetten subsidie

Organisaties zoals Zorgbelang, FSU, Tûmba en COC Fryslân kregen tot vijf jaar geleden structureel subsidie. Dat werd stopgezet toen sommige taken van de provincie overgingen naar de gemeenten. Die zouden de organisaties ook moeten redden door middel van de subsidies.

Gemeenten kunnen of willen subsidierol niet overnemen

In de praktijk blijkt dat daar niet zoveel van terechtkomt, want veel gemeenten zitten met tekorten, of ze vinden dat de organisaties er zijn voor de hele provincie en niet alleen voor de inwoners van de betreffende gemeente.

COC in zwaar weer

Hoor Friesland en FSU zijn omgevallen doordat de subsidie niet meer wordt verleend. COC Fryslân is bovendien in zwaar weer terechtgekomen sinds de provincie niet meer structureel steun geeft. het COC kan de vaste kosten al niet meer betalen, terwijl ze de afgelopen jaren al bezuinigden op bijvoorbeeld huisvesting.

Afgelopen zomer zei het COC dat ze vinden dat provincie Fryslân de financiële zorgen te veel van zich afschuift. De provincie wil niet meewerken en wijst naar gemeenten. Momenteel geven drie Friese gemeenten geld aan het COC. Leeuwarden is daar één van. Wethouder Kuiken wil dat andere gemeenten het COC ook opnemen in hun begroting.

Provincie moet met gemeenten in gesprek

Volgens de Statenfractie van GroenLinks, D66, SP, Partij voor de Dieren en 50PLUS dreigen andere organisaties ook om te vallen. Ze willen dat provincie en gemeenten met elkaar gaan kijken hoe dat kan worden voorkomen.