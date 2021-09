Advocaat over intrekken vergunning boeren: "De meest vergaande maatregel die er is"

Het advies van een landsadvocaat kan zwaar meetellen, zegt Gietema. "Het ministerie vraagt de landsadvocaat niet voor niets om een advies te schrijven. Maar uiteindelijk is het aan het ministerie zelf om een afweging te maken. Ze moeten natuurlijk ook zien wat gewenst is in de gemeenschap en dat is van groot belang."

"Ik vind dit zelf de meest vergaande maatregel die er is. Je moet dan meteen stoppen. Deze maatregel moeten we nu eigenlijk niet bespreken. We moeten eerst naar de andere maatregelen zien die er zijn."

Een vergunning is heilig

Het nieuw slaat binnen de agrarische wereld in als een bom. "Ik zag dit niet aankomen, vooral omdat de agrarische sector nog in gesprek is. Een vergunning hoort redelijk heilig te zijn. Alleen op wettelijke gronden kan de vergunning worden ingetrokken. Maar door dit soort acties krijg je daar twijfels over in de gemeenschap. De oplossingen moeten bij alle sectoren worden gezocht. Niet alleen bij de agrariërs."