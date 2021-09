'Wolkom thús'-campagne moet Friezen naar Fryslân lokken

Precies daar zit ook een gevaar. Hier is het ook lastig om aan betaalbare woningen te komen. De Rouwe: "Dat klopt. Maar het gaat nog altijd gemakkelijker dan in de Randstad. Je moet je ook bedenken dat het hier rustiger is dan daar, de leefomgeving is beter. Het is ook wel duidelijk dat we hier ook meer huizen moeten bouwen."

De campagne moet iets opleveren, zo is de hoop van De Rouwe. Veel bedrijven hebben vacatures die ze bijna niet kunnen invullen. Het gaat dan om werk op mbo- en hbo-niveau.

Bedrijven investeren daar ook op. "Kijk naar Huhtamäki in Leeuwarden. Daar worden nu heel veel mensen gezocht. Dat gaat om hoogwaardig werk. Dat is bij veel bedrijven te vinden. We moeten scherp hebben welke cruciale functies we missen. Daar kun je dan ook naar zoeken."

Vertrekoverschot

Op dit moment is er een vertrekoverschot van Friezen onder de 25. Een deel wil graag terugkomen, maar dan moet er wel werk zijn. De campagne zal zich daar in eerste instantie op richten.

Later zal meer worden gekeken naar de rest van het land en Europa. Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt.