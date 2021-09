Provincie steekt 10 miljoen in nieuw zwembad Drachten

Het nieuwe zwembad moet de topsportlocatie worden voor Noord-Nederland. Daarover heeft de provincie harde afspraken gemaakt met de zwembond en sportkoepel NOC*NSF.

Gedeputeerde De Rouwe: "Dat is de les die we geleerd hebben van Thialf. Daar mis je dit soort afspraken. We hebben zekerheid nodig en die hebben we gekregen. De afspraken van nu gelden voor 12 jaar."

'Alles staat op groen'

In Smallingerland zijn ze blij met de bijdrage. Wethouder Felix van Beek: "We kunnen het zwembad nu ook echt inzetten voor talentontwikkeling. Er is een duidelijk financieel perspectief."