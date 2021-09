Gemeente Opsterland heeft toch sluitende begroting voor 2022

Eerder ging het college van burgemeester en wethouders nog uit van tekorten op jeugdzorg en WMO. Door nieuwe afspraken tussen het Rijk en de gemeentes over financiering van de jeugdzorg is de begroting toch sluitend.

"We waren ons al aan het voorbereiden op ingrijpende bezuinigingsmaatregelen, maar die zijn voorlopig gelukkig niet nodig", zegt wethouder Rob Jonkman. Op de lange termijn zijn er echter nog wel zorgen over de financiering van de sociale taken.

De begroting van 2022 moet nog wel worden vastgesteld in de raadsvergadering van 8 november.