Sportstad-directeur over conflict met sc Heerenveen: "We hebben elkaar nodig"

"Heerenveen was van mening dat ze recht hebben op een 'corona-korting'. Wij dachten daar anders over, maar we zijn er toch uitgekomen. Soms sta je even tegenover elkaar, omdat je opkomt voor je eigen belangen. Maar uiteindelijk is er ook een gemeenschappelijk belang en dat hebben we nu de voorkeur gegeven", zegt Bleeker.

Korting

Over hoeveel korting sc Heerenveen heeft gekregen, willen beide partijen geen uitspraken doen. "Dat houden we voor onszelf. Je wil beiden niet teveel inleveren, maar het resultaat is dat we beiden tevreden zijn en daar gaat het om", aldus Bleeker.