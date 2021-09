Wetterskip over gaswinning Ternaard: "Vergunning zal verleend worden"

Minister Stef Blok was maandag in Ternaard om te praten over de plannen om opnieuw gas te winnen onder het Wad. Uit dat gesprek bleek dat de minister vast zit aan de wet en niet anders kan dan de vergunning te verlenen. Het gaat dan om de zogenaamde mijnbouwwet.

Negatieve adviezen niet effectief

Bij het Wetterskip zien ze het probleem van deze wet ook, vertelt dijkgraaf Luzette Kroon. "Zoals de mijnbouwwet nu functioneert, is het zo dat alle negatieve adviezen die wij indienen altijd weer terzijde kunnen worden geschoven, op het moment dat de schade gecompenseerd kan worden."

Kroon denkt dat een vergunning daarom waarschijnlijk niet geweigerd kan worden: "We kunnen hoog of laag springen, maar de vergunning zal op basis van de huidige mijnbouwwet verleend worden."

Wet aanpassen

Het Wetterskip hoopt dat er nog eens naar de wet wordt gekeken. Als de wet niet aangepast wordt, kan er niet tegen de vergunning gedaan worden. "De minister heeft die ruimte niet. Dan is de vraag, als we dat concluderen, waarom wordt die wet dan niet door de Kamerleden geagendeerd?"