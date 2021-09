LTO Noord: 'Voorstel om vergunning boeren in te trekken is respectloos'

Het voorstel zorgt opnieuw voor onrust onder de boeren, na het eerdere voorstel van het Planbureau voor de Leefomgeving om boeren in sommige gevallen te onteigenen.

"Dit is natuurlijk een schok. We hebben afgelopen week ook al aangegeven: dit moet eigenlijk niet kunnen. Als we samen in gesprek zijn, dan verwachten we ook dat er respectvol met onze sector wordt omgegaan. Dit is een voorbeeld van respectloos", zegt Elshof.

Verbaasd

LTO Noord zegt zelf een oplossing te hebben voor het stikstofprobleem. "Dat is echt een totaalpakket aan maatregels, maar nu wordt er gekeken naar allemaal zaken die niet in het plan staan en die geen draagvlak hebben bij onze achterban. We vragen ons af of we als sector wel serieus worden genomen."

De organisatie zag het plan van de landsadvocaat niet aankomen. "We hebben het er ook al met de minister over gehad. Die reageert ook verbaasd en verbolgen. Logisch. Want ja, we zijn met elkaar in gesprek over hoe we samen het stikstofprobleem oplossen. Wij hebben zelfs al een oplossing."

Vogelvrij

LTO Noord zal zich nu beraden over de volgende stappen. "Ik denk ten eerst dat er eens juridisch gekeken moet worden: kan dit zomaar? Een boer heeft ook rechten, die heeft hij verworden en daar boert hij nu op. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor een burger? Kan die ook een bouwvergunning aanvragen, die daarna weer ingetrokken wordt? Zijn we nu allemaal vogelvrij?", vraagt Elshof zich af.

Ze gaat er in elk geval niet vanuit dat dit uiteindelijk de ingeslagen weg wordt. "Dan wordt het voor ons de weg van de weerstand", zegt Elshof.