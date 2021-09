Binnenstad Leeuwarden optimistisch, maar achterstanden niet zomaar ingehaald

Eerder was er nog grote angst voor omvallende bedrijven en leegstand. "Dat blijft vooralsnog uit. Er zijn wel een paar zaken gestopt, maar de vraag is of die ook niet zouden stoppen in een situatie zonder corona. Sommigen stonden voor de keuze, konden nu schuldenvrij stoppen en hebben die keuze gemaakt."

Optimisme

Een grote winkel die eind dit jaar wel verdwijnt, is kledingwinkel ZARA. "Dat is een groot gebouw dat moeilijker is om op te vullen. Maar ik heb gehoord dat de eigenaar al gesprekken voert, dus ik heb er ook wel vertrouwen in. Er zullen wel gaten vallen, maar er is ook wel weer optimisme. Als de stad een goed druktebeeld geeft, is er ook perspectief op een gezonde economische toekomst."