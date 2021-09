Machteloosheid overheerst in Ternaard na bezoek Stef Blok

Wethouder Hanemaaijer hoopt nu dat de Tweede Kamer in actie komt. Die bespreekt woensdag de gaswinplannen. "Wij vinden dat de effecten op de lange termijn niet genoeg in beeld zijn, wat het doet met de Waddenzee."

Lobbyen, lobbyen, lobbyen

Hanemaaijer vindt dat het besluit daarom eerst moet worden uitgesteld. "Wacht op het onderzoek. Dat moet echt inzichtelijk maken wat de effecten zijn van alle activiteiten die plaatsvinden in het waddengebied op lange termijn. Als je dat weet, kun je een juiste afweging maken."

De komende dagen gaat de lokale politiek de Kamerleden benaderen, voor de zoveelste keer. Het verzoek is om het proces stil te leggen. "We zijn hier bijna dag en nacht mee bezig, dat hebben we er graag voor over. Onze oproep aan de Tweede Kamer is: dien een motie in, zet dit proces on hold en wacht totdat je de langetermijneffecten in beeld hebt."