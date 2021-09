Stef Blok blijft bij standpunt: gaswinning in de Waddenzee kan

Geen vertrouwen in 'hand aan de kraan'-principe

Tegenstanden geloven niet in het 'hand aan de kraan'-principe. "Als je bodemdaling constateert, ben je in feite al te laat", zei SP-Statenlid Hanneke de Goede eerder. "Dan is de bodem al te veel gedaald."

En ook Geertje Schoorstra van Dorpsbelang Ternaard heeft er geen vertrouwen in: "Het klinkt heel aardig en netjes, maar zoals wij het zien, is het nog steeds een onverstandig principe. Als je de hand aan de kraan houdt, kun je hem dichtdraaien als de emmer bijna volloopt of als hij al overlopen is. Beide keren heb je een wankel evenwicht."

Volgens Schoorstra doet dat ook wel blijken uit een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen. Daarin staat dat het 'hand aan de kraan'-principe alleen kan als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. "En niet al die voorwaarden zijn overgenomen in de ontwerpvergunning."