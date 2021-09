Bedrijven zoeken mensen en hopen op 'matches' in Sneek

Het probleem van personeelstekort speelt in bijna alle sectoren. "Als je ziet naar wat voor bedrijven zaterdag allemaal op het Werkfestival staan, kun je wel zeggen dat het echt voor alle sectoren geldt." Dat zegt Christien Lycklama a Nijeholt. Zij is directeur van Hoekstra Transport en bij dat bedrijf is het festival zaterdag.

De problemen zijn in de horeca, de techniek, de bouw, maar ook in het onderwijs. "Het is eigenlijk heel breed. We willen heel graag mensen hebben."

Ook voor haar eigen bedrijf kan Lycklama a Nijeholt niet makkelijk aan mensen komen. "We willen dat het goede mensen zijn. We zoeken mensen met hart voor het bedrijf en hart voor de klant. Het is best lastig om goeie mensen te vinden."

Minder te kiezen

En veel keuze hebben de bedrijven niet, omdat er op dit moment meer werk is dan mensen. "Er is wat krimp in onze regio, helemaal bij de jeugd. Dus er zijn minder mensen die werk zoeken. En bovendien zijn er minder oudere mensen die volledig beschikbaar zijn."

Bedrijven moeten ook naar zichzelf kijken. Hoe kunnen ze het werk aantrekkelijker maken? "We moeten luisteren naar wat de mensen zelf willen en het werk daarop aanpassen. Gelukkig hebben we in onze omgeving goede bedrijven en een mooie omgeving. Dat laatste kan ook weer mensen trekken."

Stageplekken

En hoewel er minder mensen zijn die een baan zoeken dan in afgelopen jaren, hoopt Lycklama a Nijeholt dat er niet alleen bedrijven naar het werkfestival komen. "Er zijn op het festival ook veel stageplekken. En dat is de laatste jaren voor de jeugd wel lastig, om een goede stageplek te vinden."