Rijschoolhouder: 'Opfriscursus voor motorrijders niet de beste oplossing'

De Haan zegt dat na aanleiding van de oproep van politieman Niels Hoogma om motorrijders om de zoveel jaar een opfriscursus te geven.

Hoogma deed afgelopen weekend een emotionele oproep op sociale media na een dodelijk ongeluk met een motorrijder bij Scharsterbrug. Daarbij kwam een 25-jarige man uit Zeeland om het leven.

Instelling

De oorzaak van het ongeluk bij Scharsterbrug is nog onbekend. De Haan wil dan ook niet op dat specifieke geval ingaan. "Maar in het algemeen zijn de meeste motorrijders die betrokken zijn bij een eenzijdig ongeval dat door hun eigen oorzaak", zegt de rijschoolhouder.

Volgens De Haan gaat het daarbij dan met name om de instelling van de motorrijder en niet zozeer om het inzicht. "Het beste is dat de rijscholen het aanpakken. Alle rijschoolhouders die weten, want het zijn vakmensen, deze jongen wordt later een gek op de weg. Die moet je tegenhouden, die moet je gewoon weigeren."

Een opfriscursus is volgens de rijschoolhouder dan ook niet de beste oplossing. "Dan leert hij misschien weer een paar dingen die hij vergeten was. Maar het ongevalcijfer breng je er niet mee naar beneden. Dat moet je in de kern aanpakken. Bij de rijopleiding meteen zeggen: deze jongen is er niet geschikt voor. Die mag geen rijbewijs halen."

Geweigerd

De Haan heeft nu 36 jaar een rijschool en heeft een keer een persoon geweigerd. "Het is bekend dat diegene bij een andere rijschool wel haar rijbewijs heeft gehaald en ze heeft zich na een week doodgereden. Dat is verschrikkelijk. Terwijl ik van tevoren wist dat ze geen rijbewijs moest halen."

"Dus als we met z'n allen als rijinstructeurs strak afspreken, dat we alleen normale mensen op de motoren hebben, dan wordt het al een stuk beter", zegt hij. Maar De Haan wil nog wel benadrukken dat een ongeluk uiteindelijk iedereen kan overkomen.