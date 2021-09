Onrust in de horeca vanwege invoering coronapas: "Een nieuwe drempel"

"Ja, nu mag iedereen gewoon nog bestellen hoor," begint Peter Goedhart van restaurant De Bommel in Sneek zijn verhaal terwijl hij alle kaarten voor de lucht op tafel zet.

Zijn opmerking is een knipoog naar de nieuwe regels. Hij is het er volledig mee oneens. "Je bent als horeca gastvrij, dat is het grootste goed van je vak. Straks moeten we mensen buitensluiten, dat willen we dus niet."