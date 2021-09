Steeds meer overlast van buxusmot: "Je kunt beter andere soorten planten"

Binnen één week tijd - en soms zelfs binnen één nacht - vreten rupsen de buxushagen kaal. Daar kwamen de bewoners van de Weind in Balk ook achter. "Het is gewoon een trieste boel", zegt Sipke Miedema. Hij heeft alle buxushagen eruit gehaald en naar het stort gebracht. "Het was er druk met al die karren. Het was van: lang leve de buxushaag!"

De overlast van de rupsen van de buxusmot kwam voor het eerst voor in Nederland in 2007. In Fryslân begon de overlast zo'n vijf jaar geleden. In mei zijn de diertjes actief en rond deze tijd zijn er veel vlinders. Daardoor neemt ook de overlast toe.