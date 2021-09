Man uit Kimswerd veroordeeld voor vluchten tijdens avondklokcontrole

De man reed in januari bij Harlingen toen dat verboden was vanwege de avondklok. Nadat de Kimswerder niet wilde stoppen, werd de verdachte door twee politiewagens achtervolgd. Hij botste op één van de politiewagens en kwam daarna in de sloot terecht.

De verdachte zegt dat de politie 'als bezetenen' achter hem aan zaten, waardoor hij in paniek raakte. Toen hij uit de auto stapte werd de man 'gepepperd' en zou hij met zijn tas wild om zich heen hebben geslagen.

De rechter sprak de man vrij van het aanrijden van de politieauto en het vernielen ervan. Wel kreeg hij een rijontzegging van drie maanden vanwege gevaarlijk rijgedrag. Zolang is de man zijn rijbewijs echter ook al kwijt geweest.