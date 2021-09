Slecht seizoen voor buitenbaden: veel minder bezoekers dan voor corona

Het zwembad heeft nog wel een reservepot, omdat ze in de jaren '90 de camping daarnaast verkocht hebben. Bijlsma: "Dat geld gebruiken we nu voor de zinvolle dingen." Hij zegt dat investeringen uitgesteld moeten worden, maar dat het zwembad voorlopig niet in financiële nood zit.

Subsidie-aanvraag afgewezen

Zwembad De Klomp in Wommels heeft het een stuk beter gedaan dan Mounewetter. Maar ze maken zich meer zorgen over de financiën, omdat haar extra subsidie-aanvraag is afgewezen door de gemeente.

Penningmeester Aukje Schellens vertelt dat de bijdrage van het Rijk ook niet groot was. "Vanuit de overheid hebben we heel weinig steun ontvangen. Dat is omdat de regelingen voor de zwembaden er eigenlijk bijna niet zijn. We hebben afgelopen jaar in het eerste coronaseizoen 400 euro steun gekregen."