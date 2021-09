130 nieuwe coronabesmettingen in Fryslân, een sterfgeval

In Fryslân is in het afgelopen etmaal een sterfgeval vastgesteld als gevolg van het coronavirus. Dat gaat om een inwoner van Tytsjerksteradiel. Er zijn geen Friezen opgenomen in het ziekenhuis.

Landelijk ligt het nieuwe aantal coronabesmettingen op 1.777. Gemiddeld komen er de afgelopen week iedere dag 2.348 besmettingen bij in Nederland.