Acht Friese gemeenten doen mee aan actie tegen wapenbezit onder jongeren

De inzamelweek is een initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met zo'n 200 gemeenten, waaronder Smallingerland. Die gemeente organiseert de landelijke week ook mee. Jongeren kunnen hun mes inleveren bij de politie, en in Drachten ook bij een aantal scholen.

Overleg met scholen

"We hebben in onze gemeente natuurlijk een heel triest sterfgeval gehad, waarin een jongen is doodgestoken", zegt burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland over de betrokkenheid van zijn gemeente bij de campagne. Hij doelt op de steekpartij waarbij de 16-jarige Roan Brilstra om het leven kwam, in december 2019 op de Zuidkade in Drachten.

Om zoiets in de toekomst te voorkomen, heeft de gemeente sindsdien regelmatig overleg met de scholen. "Wij zijn daar vandaan hard aan de slag gegaan om dit te voorkomen. En dat betekent dat we met de scholen in gesprek zijn, over hoe we daar ook de aandacht voor kunnen vragen."

Nog steeds messen op zak

Wapenbezit is strafbaar, maar veel jongeren hebben geregeld een mes op zak. De demissionaire ministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker zeggen dat het niet alleen strafbaar is om een wapen bij je te hebben, maar dat het ook gevaarlijk kan zijn. Ruzies lopen dan sneller uit op een steekpartij.

Volgens burgemeester Rijpstra gaat het in Smallingerland de laatste tijd goed, maar worden er nog steeds messen aangetroffen. "We treffen nog steeds wel jongeren aan die met steekwapens op zak lopen. Gelukkig niet veel, dus wat dat betreft ben ik daar best tevreden over, maar we moeten alert blijven. Het kwaad kan zo weer opsteken."