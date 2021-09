Friezinne Kerstin Casparij debuteert in selectie Oranjevrouwen

Keepster Heerenveen opgeroepen

Daarnaast zit er ook een voetbalster van de vrouwen van SC Heerenveen voor het eerst bij de selectie. Het gaat om keeper Claire Dinkla, die de geblesseerde Ajax-keeper Lize Kop vervangt. Dinkla speelt sinds deze zomer bij Heerenveen. Daarvoor kwam ze uit voor Ajax.

Friezinnen Sherida Spitse en Sisca Folkertsma zitten ook bij de selectie van de Nederlandse voetbalvrouwen. Vrijdag is in Groningen een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië. De dinsdag erna speelt Oranje in en tegen IJsland. Het wereldkampioenschap zelf is in 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.