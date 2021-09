Nieuwe CAO voor metaalsector: werknemers krijgen 5,3 procent extra

In de nieuwe cao is afgesproken dat werknemers in de metaalelektro-branche de komende twee jaar 5,3 procent extra loon krijgen. In deze sector werken zo'n 160.000 mensen. De nieuwe cao geldt voor 24 maanden, van 1 december 2020 tot en met 30 november 2022.

De salarisverhoging gebeurt in twee stappen: afgelopen juli kregen werknemers in de branche 2,3 procent extra, op 1 februari komt hier nog eens 3 procent bij. Personeel dat al op 1 december 2020 in dienst was, toen de oude cao afliep, krijgt extra compensatie.

Eerder dit jaar is in heel Fryslân actie gevoerd voor een betere cao. Dat gebeurde onder andere bij Accell in Heerenveen, DEJONG in Gorredijk en Quadient in Drachten.