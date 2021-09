Taalplan Frysk 2030 moet het Fries structureel plek geven in het onderwijs

In 2014 kreeg te provincie de bevoegdheid over het Fries, maar toen was niet echt duidelijk wat scholen al aan de Friese taal deden. De provincie liet daar onderzoeken naar doen en de resultaten werden in 2018 gepubliceerd in het rapport 'It is mei sizzen net te dwaan'.

Alle scholen kregen toen een zogenaamd taalprofiel toegekend. Als scholen aan alle kerndoelen voldoen, krijgen ze een A-profiel. Halen ze één van de doelen niet, dan krijgen ze een B-profiel, en zo gaat dat door tot een profiel F en G voor de Waddeneilanden en Weststellingwerf.

In 2018 had nog maar 31,7 procent van de basisscholen en 39,4 procent van de scholen voor het voortgezet onderwijs een A-profiel, terwijl dit in 2030 100 procent moet zijn.

