Kattenopvang De Wissel weer open na uitbraak van dodelijke kattenziekte

Een uitbraak met het kattenvirus is volgens Colijn bijna niet te voorkomen. Dat kan alleen wanneer iedere kat in Nederland is ingeënt, en dat is door alle wilde katten natuurlijk onmogelijk. Colijn: "Maar het is een heftige ziekte. Eén van de weinige waar ze zo snel van overlijden."

In Fryslân werd de kattenziekte eerder al aangetroffen in Harlingen, maar bij De Wissel hebben ze nu al een tijd niet meer van nieuwe uitbraken gehoord. "Ik denk dat het heel geïsoleerd is gebleven. Het breekt eigenlijk elk jaar ergens uit in Nederland, heel vaak blijft het redelijk lokaal."