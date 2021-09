Ternaard in gesprek met demissionair minister Blok over gaswinning onder Waddenzee

Omdat het om een ontwerpvergunning gaat, is er volgens Dorpsbelang Ternaard nog een kans dat de minister zijn besluit wil terugdraaien. Al wordt die kans wel laag ingeschat.

"Wij schatten hem niet heel hoog in, maar het is wel belangrijk dat wij nu met elkaar kunnen praten. Hij geeft zelf die handreiking, dus die grijpen wij zeker aan", zegt voorzitter Geertje Schoorstra van Dorpsbelang Ternaard.

Hand aan de kraan

Blok heeft het bij de gaswinning over het zogeheten 'hand aan de kraan-principe' als er sprake is van bodemdaling. Daarbij wordt er van uitgegaan dat er op tijd kan worden ingegrepen, om schade te beperken. Dorpsbelang heeft weinig vertrouwen in dat principe.

"Het klinkt heel leuk en netjes, maar zoals wij het zien, is het nog steeds een onzeker principe", aldus Schoorstra. "Als je de hand aan de kraan hebt, kun je hem dichtdraaien als de emmer bijna volloopt of als hij al is overgelopen. Beide keren heb je een wankel evenwicht."