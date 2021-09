Limburger wint SUP-Elfstedentocht

In totaal deden 115 deelnemers uit 18 landen in verschillende categorieën aan het evenement mee. Van Bakel kwam redelijk fris en in recordtijd over de eindstreep.

Wereldkampioenschappen

Van Bakel was blij met de winst, maar wees er ook op dat het evenement dit jaar niet het sterkst mogelijke deelnemersveld had, omdat er tegelijk ook wereldkampioenschappen waren.

Onderweg moesten de deelnemers natuurlijk regelmatig zakken of diep door de knieën om onder alle bruggen door te gaan. Mar Van Bakel had eigenlijk alleen moeite op het wat roerige Slotermeer. "Geef mij de kanalen en vaarten maar. De Dokkumer Ee was bijvoorbeeld heel goed te doen."

Snelste Friezin

Bij de vrouwen werd Wietske Kuipers uit Sneek derde. Zij was de snelste Friezin. Met name de Bonkevaart vond ze lastig, omdat ze toen tegen de wind in moest.