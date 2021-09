Korfballers LDODK verliezen van Fortuna

Na twee wedstrijden staat LDODK nu op de derde plaats in de ereklasse. Dat is het hoogste niveau van de veldkorfbalcompetitie.

LDODK is de enige Friese ploeg op dat niveau. De Friezen hebben dit seizoen een nieuwe trainer in Diko Dik. Ook oud-international Marjolijn Kroon is na een jaar afwezigheid weer terug in de selectie.

LDODK speelt de veldcompetitie in een poule van zes ploegen. De eerste vijf wedstrijden zijn voor de zaalcompetitie en de returns in de ereklasse zijn na afloop van de competitie in de zaal.