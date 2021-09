Freestyle BMX-er Arjan Ellens grote kanshebber op NK

In 2019 werd hij derde op het NK, in 2020 werd hij tweede, dus dit jaar eerste? "Dat is wel het doel, daar ga ik wel voor", zegt Arjan Ellens. Bij Freestyle BMX doe je acrobatische trucjes met de fiets. "Ik ga over de kop, maak salto's en draai rondjes. Het is wel wat een gevaarlijke sport, maar het gaat tot nu toe heel goed."

Als jongetje al over de schans

Als jongetje was hij altijd al aan het stunten op de fiets. "Met mijn opa schansjes maken om overheen te springen." Hij begon in Noardburgum op de fietscrossbaan en verhuisde naar Feanwâlden waar een skatebaan was. "Ieder weekend zat ik vier uur in de trein naar Eindhoven omdat daar de enige plek was om te oefenen. In een bak met kussens heb ik al mijn trucjes geleerd. Ik moest er wel wat voor over hebben, maar het was de moeite waard. Ik heb nu een heel mooi leven."

Populair

In 2019 koos hij volledig voor de sport en stopte met werken, met fietsshows en lesgeven verdient hij zijn geld. "Ik woon nu in Amsterdam. Het fietsen is nu mijn werk geworden. Naast de trainingen geef ik les aan zo'n 200 kinderen in Amsterdam. Het wordt steeds populairder. Dat zie ik ook in Feanwâlden. Daar zijn jongetjes op de skatebaan aan het BMX-en. Dat is mooi om te zien."

Olympische Spelen

Op het NK is hij de grootste kanshebber. "Er zit wel druk op, want iedereen verwacht van mij dat ik ga winnen." Volgend jaar zit de planning al vol met shows en wedstrijden in het buitenland en dan richt hij zich op de volgende Olympische Spelen, waar BMX Freestyle sinds vorig jaar een olympische sport is.