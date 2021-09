Coaches van GGZ Friesland helpen met gezonde manier van leven: "De winst is enorm"

Slag slaan

Seerden is ervan overtuigd dat ingrijpen in de manier van leven de levensverwachting kan verlengen van psychiatrische patiënten. Minder diabetes of hartpatiënten is ook minder druk op de reguliere zorg. "Zo beteugelen we de medische overconsumptie."

Bovendien komen mensen beter in hun vel te zitten en zullen ze minder terugval krijgen, trouwer hun medicijnen blijven gebruiken en mentaal sterker worden. Het levert gezondheidswinst op en het bespaard daarmee heel veel geld. Er kan geen aandacht genoeg voor zijn.

Vuist naar Den Haag

GGZ Nederland zou een sterke vuist naar Den Haag moeten maken om dit beter op de kaart te zetten, zodat er meer geld voor vrijgemaakt wordt. Nu meer geld uitgeven kan op de langere termijn veel meer geld besparen. Preventie en gezondheidswinst, daar gaat het om, vindt de psychiater.

Die kwalitatieve inhaalslag moet ook door bijvoorbeeld de huisartsen worden gemaakt. Die raken ook overbelast. Ook ketenpartners als diëtisten en leefstijlcoaches moeten hier in mee, roept Seerden op. Psychiaters moeten ook de hand in eigen boezem steken, "want wij schrijven al die medicijnen voor."