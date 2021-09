Hoe hield Fryslân in de middeleeuwen droge voeten? En wat kunnen wij daar nu van leren?

"Fryslân had toen geen centraal gezag, en dat betekent dat alles toen aangelegd is voor en door de bevolking zelf. Dat is heel interessant. Iedereen was verantwoordelijk voor droge voeten."

Veenweidedossier

De tijd van de Friese vrijheid kende geen waterschappen of dijkgraven. Dat hoefde toen ook niet.

"Het is typisch wat van nu dat verantwoordelijkheden en belangen zo gesegmenteerd en gecompartimenteerd worden, dat we er niet meer uitkomen. Neem bijvoorbeeld het veenweidedossier: Hoe lang praten we daar al over? En we komen er niet uit."

Wateroverlast als collectief probleem

Waar Fryslân de vorige twee zomers nog behoorlijk last had van hittegolven, waren het deze zomer de extreme regenbuien die zorgen gaven. In Woudsend bijvoorbeeld viel veel water, en stonden de straten blank.

Dit was de situatie in Woudsend: