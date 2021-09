Brede politieke steun voor gasprotest Ternaard geeft demonstranten hoop

Overige sprekers op de manifestatie wezen op het erg tegenstrijdige karakter van het rijksbeleid op energieterrein. "We moeten van het gas af. Overal in Fryslân wordt gewerkt aan energiecoöperaties en dan zou er hier weer naar gas moeten worden geboord in een natuurgebied? Dat is achterhaald en niet logisch", zei directeur Hans van der Werff van de Friese Milieufederatie.

Actievoerders uit Groningen

De manifestatie werd ook bijgewoond door een aantal actievoerders tegen gaswinning uit Groningen. Die vonden het een mooie bijeenkomst. "De bevolking in Groningen is murw. Die krijg je niet meer zo snel in actie", zegt actievoerder Jan Homan. Hij vindt dat de Friezen moeten doorgaan met de acties tegen gaswinning. Schade voorkomen is beter dan jarenlang gedonder achteraf, is zijn advies.