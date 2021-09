Cambuurspits Boere beleeft "heerlijke avond" tegen Go Ahead Eagles

De Jong zegt steeds: als we iedere wedstrijd een punt pakken, dan blijven we erin. Cambuur heeft nu zes punten uit vier wedstrijden, plus twee dus. "Gelukkig hebben wel volgende week een makje, dus dat komt wel weer anders." Volgende week speelt Cambuur uit tegen Ajax.

Spanning bij nuchtere Volendammer

Omdat Erik Schouten in de warming-up uitviel, moest Marco Tol in de basis beginnen. Dat was wel even spannend. "Van buiten blijf ik wel rustig als nuchtere Volendammer, maar van binnen vond ik het wel een beetje spannend, inderdaad."