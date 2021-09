Cambuur wint dik van Go Ahead Eagles

Cambuur ontsnapte in de openingsfase toen een vrije trap van Justin Bakker op de lat belandde. Tien minuten later raakte ook Cambuur het aluminium: een schot van Mees Hoedemakers eindigde tegen de paal.

Geen buitenspel, Cambuur op achterstand

In de 23ste minuut kreeg Robin Maulun een schietkans. Het schot van de Fransman werd echter stijlvol gepakt door oud-Heerenveenkeeper Warner Hahn.

Tien minuten voor rust kwam Go Ahead Eagles op voorsprong. Luuk Brouwers dook alleen voor Stevens op. Grensrechter Jan de Vries vlagde eerst nog voor buitenspel, maar na overleg met de VAR telde de goal toch: 0-1.

Eerste goal Boere

Cambuur leidde veel balverlies in de fase daarna. De 0-2 hing in de lucht, maar vlak voor rust was het Cambuur dat scoorde. Issa Kallon gaf de bal goed voor en Tom Boere kopte keurig raak: 1-1. Het was zijn eerste officiële goal voor Cambuur.