Dodelijk ongeluk bij Scharsterbrug: Agent doet oproep voor extra rijlessen

Meerdere ambulances en een traumahelicopter waren opgeroepen om hulp te verlenen. Het slachtoffer is gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

'Gebrek aan inzicht'

Naar aanleiding van het ongeluk roept politieman Niels Hoogma alle motorrijders op om om de zoveel tijd extra rijlessen te nemen.

"Soms is het echt dikke pech, en was er totaal niets aan te doen", skriuwt er op instagram. "Een ongeval heeft echter vaak wel een aanleiding. Snelheid, afleiding, niet waarnemen, onder invloed, een technisch gebrek, maar ook (en zeker bij motorrijders) 'gebrek aan inzicht' in de breedste zin van het woord."

Niet de eerste keer

Hat was niet de eerste keer dat Hoogma als agent bij een dodelijk ongeluk staat, zegt hij.

"Lang niet altijd is het direct aan de motorrijder te wijten, dat deze bij een ongeval betrokken raakt. Maar vaak had een situatie wel voorkomen kunnen worden door meer kennis en kunde te hebben van de motor, en meer zelfs in het herkennen en inschatten van situaties."

De taal van de weg

Hoogma roept motorrijders op om om de paar jaar een voortgezette rijvaardigheidstraining te volgen. "Niet alleen omgaan met het voertuig door op een circuit rondjes te rijden, maar juist de weg op. De taal van de weg leren, en het her- en onderkennen van situaties. Voorkomen dat je in de problemen komt."

De oprop geldt niet alleen voor beginnende motorrijders, zegt Hoogma. "Ik zie veel 'ervaren' motorrijders ook bijzondere dingen doen."