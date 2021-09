Friese hoofdklassevoetballers pakken drie punten

Buitenpost wint door late goal

In de hoofdklasse had Buitenpost het in de beginfase lastig tegen DETO Twenterand. Toch lukte het Buitenpost om als eerste te scoren. Rob Schokker maakte een doelpunt, maar volgens de arbitrage was het buitenspel. Zo was het halverwege 0-0.

De tweede helft bracht ook weinig doelpunten. Rob Schokker was nog wel dichtbij, maar zijn kopbal belandde tegen de paal.

Toen iedereen zich al neerlegde bij een gelijkspel, kreeg Buitenpost een strafschop. Robin Huisman de Jong was koel en schoot de penalty erin: 1-0. Buitenpost heeft nu zes punten en staat daarmee vijfde.