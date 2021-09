Honderden mensen demonstreren tegen gaswinning Waddenzee

Het was bij de start van de demonstratie niet eenvoudig om anderhalve meter afstand te houden, op de smalle Seepmawei. "Er wordt wat gelachen om de oproep", zegt verslaggever Onno Falkena. "Zo breed is dat smalle weggetje hier niet."

'Bijna iedereen wilde wel'

Er zijn veel Friese politici bij de demonstratie, zegt Hanneke Goede (SP). Ze is één van de initiatiefnemers van het protest. "We hebben de hele politiek opgetrommeld, en bijna iedereen wilde wel."

Bijna alle provinciale fracties zijn vertegenwoordigd. "Er missen er maar twee. En er zijn ook veel lokale politici. En inwoners van Ternaard. Zij krijgen de boortoren in hun achtertuin."

'Duidlijk signaal'

Goede is blij met de opkomst. "Dit is een duidelijk signaal: er moet niet geboord worden onder de Waddenzee. Bijna niemand wil dit. Laten we het dan ook niet doen."