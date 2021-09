Voetbalveld Cambuur blijft na sloop stadion

Al ruim twee jaar is de gemeente met de bewoners van de wijk in gesprek over hoe het terrein moet worden ingericht. Met input van de buurt is een plan gemaakt dat zaterdag te zien was op de open dag in het wijkcentrum. Honderden buurtbewoners kwamen om het stedenbouwkundig plan te bekijken en mee te praten over de inrichting.

"Voor het plan hebben we gesproken met buurtbewoners, ondernemers en Cambuursupporters", zegt wethouder Hein de Haan. Met de velden van het eerdere VV Leeuwarden is het een groot gebied. Er kunnen flink wat woningen komen waar behoefte aan is. De wijk wordt een mix van huurwoningen, huizen voor starters en mensen met een middeninkomen. Iedereen moet er kunnen wonen."