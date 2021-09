Nieuwe voorstelling Wat Soesto! over boer die geen kant meer op kan

Freark Smink schreef de tekst. "Ik liep al langer rond met het idee. In 2019 had ik tijd en ben ik begonnen te schrijven. Dat werd een avondvullend stuk voor acht personen. Ik had een leescommissie met daarin onder andere Jos Thie, Geert Mak, Bouke Oldenhof, mijn vrouw Klaasje en David Lelieveld van Pier21. Na het lezen zeiden ze: mooi, leg maar op de plank en schrijf het nu maar vanuit jezelf."

Familie

Hij zocht naar raakvlakken met zichzelf en zijn eigen familie. "Ik ben de oudste zoon van een boer, kom uit een groot gezin. Mijn vader was een dominante man en mijn moeder was zo lief, ik heb nog altijd heimwee naar haar. Ik heb mijn broers geïnterviewd en verschillende boeren en drie jaar lang alle krantenknipsels over het onderwerp verzameld en boeken gelezen. Toen had ik genoeg bagage om te schrijven."

In een caravan in de duinen van Texel begon hij opnieuw. "Blijkbaar was ik toen goed bezig, want op een derde deel zei Jos dat hij graag de regie wilde doen."

Klaasje Postma speelt de moeder in het stuk. "Ik verzorg haar", zegt Smink. "Ik ben dement en zeg zo nu en dan wat, maar ga vooral mijn eigen gang, dus de zoon moet me steeds in de gaten houden", vult Klaasje Postma aan.